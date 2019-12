Tolo Tolo | trama | cast e anticipazioni del film con Checco Zalone

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 27 dicembre 2019)delconL’arrivo del nuovo anno sarà accompagnato dall’uscita al cinema delll’ultimodi e con, nome d’arte dell’attore comico Luca Pasquale Medici.si presenta come una commedia grottesca, in perfetta linea con i suoi precedenti quattro lavori, che fa sorridere ma anche riflettere su tematiche attuali. Il protagonista,, a casua di una strana concatenazione di eventi, si rifugia in Africa, dove trova ospitalità presso un’umile famiglia. Piegato dalla fame e dalla guerra,deciderà però di tornare in Italia e di portare con sé il suo nuovo nucleo familiare. Questa dura e unica soluzione lo costringerà ad intraprendere il medesimo viaggio di un gruppo di migranti. Spie sotto copertura:delal cinema...

Screenweek : #ScreenWEEKend #PlaymobilIlFilm Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell’universo magico e… - AntonioTolomeo6 : @francescatotolo @peppoloker La Tolo Tolo fervente ipocrita finta cattolica con la serpe in seno! Se ha figli poveri loro! - nicopastore : Tolo Tolo, la prima all'Orfeo nella notte di Capodanno | la Ringhiera -