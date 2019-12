Tolo Tolo | il nuovo film di Checco Zalone sguazza con spregiudicata follia nel

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Se Immigrato, il video-trailer lancio diaveva urtato la vostra sensibilità sul tema dei migranti, allora ildivi farà trasalire. Migranti sul barcone travolti dalle onde che, finiti in acqua, danzano coreografie alla Esther Williams. Migranti con addosso le coperte termiche edi fianco che le usa per riflettersi il sole sul viso. Migranti assegnati nei paesi europei dopo l’estrazione delle palline con bimbo africano bendato. Per non parlare del protagonistache in piena Africa nera dentro la testa sente echeggiare la voce del Duce che fa proclami sulla razza. Quanto, o Luca Medici, sappia cavalcare il tema dei temi della cronaca italiana, razzismo più immigrazione, è semplicemente incredibile. Il suo, quintoda protagonista assoluto, primo con lui alla regia e Paolo Virzì – e non più Gennaro Nunziante ...

