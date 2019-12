Tina Cipollari si sposa? Ecco cosa sappiamo!

Leggi la notizia su trendit

(Di venerdì 27 dicembre 2019), l’opinionista più famosa e irriverente d’Italia, sembrerebbe pronta per il grande passo verso l’altare in abito bianco. A “Uomini e Donne“,, prende di mira la corteggiatrice torinese del trono over Gemma Galgani, per non essere ancora riuscita a trovare un amore corrisposto. Questo Natale sembra aver portato fortuna all’opinionista romana che, dopo la fine del matrimonio con il parrucchiere Kikò Nalli (ex concorrente dell’ultima edizione del gf) è ora innamorata nuovamente. L’uomo in questione è un noto imprenditore nel campo della ristorazione fiorene sembra essere riuscito a convincererlo.e il matrimonio: la possibile data Come riporta il settimanale Nuovo, pare proprio cheabbia risposto affermativamente alla proposta di matrimonio e che il periodo scelto sia per il mese di marzo ...

