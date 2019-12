Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) In Italia, ilDay non ha mai attecchito: ci hanno provato lo scorso anno a far giocare la Serie A a Santo Stefano, senza grande successo. Spettatori in calo per le tv, spalti vuoti: esperimento da bocciare. Ci avevano provato anche in passato quando c’era solo la Rai, le tv non dettavano legge e Tutto il Calcio Minuto per Minuto univa l’Italia. Il penultimoDay, però, non può essere dimenticato: un pezzo di storia dal deciso sapore di provincia, di tv in bianco e nero, di spalti pieni. E all’epoca in pochi l’avrebbero chiamatoDay: era semplicemente l’undicesima di Serie A, nel giorno di Santo Stefano. In quel campionato la testa della classifica era pressoché identica a quella di adesso: le prime undici squadre di allora sono tutte lì anche oggi. Mancano solo Lazio e Parma. La coda, invece, era completamente diversa: Varese, Catanzaro, ...

Noovyis : (Ti ricordi… il Boxing Day del ’71: il Mantova che tenta lo sgarbo alla Juve prima di lasciare, per sempre, la Seri… - fattoquotidiano : Ti ricordi… il Boxing Day del ’71: il Mantova che tenta lo sgarbo alla Juve prima di lasciare, per sempre, la Serie… - TutteLeNotizie : Ti ricordi… il Boxing Day del ’71: il Mantova che tenta lo sgarbo alla Juve prima di… -