The Witcher | perché Anya Chalotra non ha voluto una controfigura nelle scene di sesso

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Una delle protagoniste di The, ha spiegato come mai non hausufruire di unaper ledi nudo o di. La nuova serie Netflix Theè già un successo e una delle sue protagoniste,che interpreta Yennefer, ha raccontato delnon haunaper ledio di nudo. La maga Yennefer di Vengerberg intreccia una relazione con Geralt di Rivia. All'inizio delle riprese perera previsto l'inserimento della stuntman Flora, ma l'attrice ha preferito fare da sola come ha spiegato in una recente intervista: "L'ho usata solo per la prima scena dimi sono resa conto immediatamente che non mi sentivo a mio agio con l'idea che ...

