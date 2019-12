Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Theha salutato temporaneamente i fan con l', diretto da, e il regista hato i fan. La prima stagione di Thesi è concluso con l'ottavadiretto da, impegnato anche come doppiatore, e i fan disono rimasti totalmente entusiasti dal suo lavoro. Il filmmaker è stato infatti impegnato dietro la macchina da presa e nella serie di Disney+ ha dato inoltre voce al droide IG-11. Dopo la visione dell'ultima puntata della prima stagione di Thei fan della saga dihanno quindi condiviso sui social i propri commenti estremamente positivi al capitolo che, per ora, conclude la storia. Tra i commenti si sottolinea infatti che...

darrensvoicex : AVREMO LA SECONDA STAGIONE DI THE MANDALORIAN STO PER ESPLODERE DALLA GIOIAAAAAA?? #TheMandalorian - JustNerd_IT : The Mandalorian 2: Jon Favreau svela l'uscita ufficiale della seconda stagione - Leggi l'articolo completo su:… - cinemaniaco_fb : ?????????????? The Mandalorian: Taika Waititi entusiasma i fan di Star Wars con l'ottavo episodio -