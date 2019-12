The Farewell – Una bugia buona | intervista a Lulu Wang | “Le emozioni sono ancorate nella

Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Alla scorsa edizione della Festa del Cinema di Roma abbiamoto, regista dell'acclamato The- Una. Classe 1983, la regista e sceneggiatriceè nata a Pechino ma vive negli Stati Uniti da quando aveva sei anni. Dopo aver realizzato alcuni cortometraggi e video musicali, nel 2014 ha esordito nel lungometraggio con Posthumous, dramma romantico su un inganno nel mondo dell'arte in seguito a un equivoco. La consacrazione è arrivata cinque anni dopo con The- Una, acclamato al Sundance e ora considerato uno dei titoli forti in zona Oscar. La regista ha accompagnato il film (di cui abbiamo parlatonostra recensione di The) alla Festa del Cinema di Roma, ...

