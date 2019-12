Thailandia | morto un militare che salvò la squadra di calcio | letale l’infezione presa

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) È ancora impressa nella mente di molti la storia delladei 12 giovani calciatori che nel giugno 2018 vennero condotti – incautamente – dal loro allenatore nelle grotte di Tham Luang, in. Il gruppo rimase intrappolato per 18 giorni a causa delle piogge monsoniche che ne innalzarono le acque, impedendone la fuga. Una vicenda che tenne con il fiato sospeso lae il mondo intero. Le operazioni di salvataggio dei primi ragazzi estratti dalla grotta Tham Luang, Roma, 8 luglio 2018. Ansa / Centimetri Durante le operazioni di soccorso morì il sergente Saman Kunan, un ex Navy Seal offertosi come volontario per rifornire di bombole di ossigeno per i ragazzi e i soccorritori. Ma a distanza di un anno e mezzo un altro soccorritore ha perso la vita a causa di un’infezione del sangue contratta durante le operazioni di ...

