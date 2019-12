Tesla Cybertruck | c’è chi se lo costruisce da solo

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un’immagine del“home-made” Gli oltre 250mila preordini (anche se, vista la caparra di soli 100 dollari, tecnicamente sarebbe più corretto dire “manifestazioni di interesse”), sono la conferma che il, il primo pick-up della, è piaciuto. A decretarne il successo è stata sicuramente l’estetica, profondamente polarizzante. Tanto che non sono mancati i tributi dagli appassionati del marchio americano. Uno degli esempi più eclatanti è sicuramente quello dell’utente russo Alexander Trubnikov, il quale, con l’aiuto dei suoi amici, ha trasformato una vecchia Lada VAZ-2109 a cinque porte in qualcosa di molto simile al. Trubnikov, che ha diffuso un video dove si può vedere il suogirare per le vie di Mosca (visibile sotto), ha dichiarato che per trasformare la Lada ha impiegato otto ...

Noninfluente : Mosca, in 8 giorni trasformano una vecchia auto in Tesla Cybertruck - MMagazineItalia : Elon Musk ha annunciato tramite Twitter un nuovo 'aggiornamento'. Il Cybertruck si trasforma in camper!… - AidenGaming6 : Bugatti Chiron Or Tesla Roadster 2 Tesla Cybertruck Or Tesla Model X Tesla Model 3 Or Tesla Model S Buggati Chiro… -