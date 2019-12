Temptation Island | una coppia ricorre alle vie legali | ecco di chi si tratta

Leggi la notizia su kontrokultura

(Di venerdì 27 dicembre 2019)vieNelle ultime ore sono al centro del gossip Katia Fanelli e Vittorio Collina, unache ha partecipato all’ultima edizione di. I due si sono lasciati al falò di confronto per volontà di lui perché stufo di alcuni atteggiamenti. Nonostante siano passati dei mesi, Katia ha pubblicato un post in cui ricordava dispiaciuta il loro anniversario. Di conseguenza Vittorio ha replicato, lasciando intendere di tacere su presunti tradimenti di lei. A rincarare la dose ci ha pensato una persona che lavora nella redazione del reality, la quale ha confermato la versione del ragazzo. Anche l’influencer Deianira Marzano ha mostrato delle prove che danno torto a Katia. Quest’ultima ha intenzione di contattare i suoi avvocati. ‘Per mesi sono stato zitto, però ora mi sono stancato di passare per il carnefice della ...

