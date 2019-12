Tempesta Vaia in Friuli | Fedriga | “Contro il maltempo successo grazie al lavoro di

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di venerdì 27 dicembre 2019) “Uninsperato, un risultato straordinario. Per questo devo ringraziare la Protezione civile, i Comuni e i consorzi coinvolti. Soloall’impegno generale siamo stati capaci di dare una risposta collettiva a un disastro immane come quello causato dalla“. Affrontando il capitolo dedicato al territorio nel corso della conferenza stampa di fine anno, il governatore delVenezia Giulia, Massimiliano, ha voluto esordire parlando dell’evento che ha pesantemente colpito la regione a fine ottobre 2018. “Come sistema – ha rimarcato– siamo stati in grado di utilizzare il 100 per cento delle risorse messe a disposizione, in tutto 160 milioni di euro nel 2019, mentre altri 100 milioni sono previsti per il 2020. Siamo stati inoltre l’unica regione a presentare progetti ex novo sulla base dei danni ...

