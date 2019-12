Taylor Mega rivela cosa le hanno rubato a Natale

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Serena Granato In una nuova serie di Instagram story,è tornata a sfogarsi con gli utenti, dopo il furto subito nel Milanese Dopo averto agli utenti su Instagram di aver subito un furto nella casa in cui risiede a Milano,è tornata a sfogarsi in rete su quanto di spiacevole le è accaduto a. Nello specifico, in una nuova serie di Instagram story l'influencer marketing - così come lei stessa ama definirsi- ha scritto al web delle sue riflessioni, tra cui alcune maturate sul furto subito e il supporto ricevuto in questi giorni. E, inoltre, hato che i ladritrafugato diversi oggetti, ovvero alcuni gioielli e delle borse di valore che lei custodiva nell'abitazione milanese. "È nei momenti come questo che capisci di chi ti stai circondando" ha scritto l'ex concorrente de L'Isola dei famosi, in una sua nuova storia di sfogo, ...

FonteUfficiale : Le ultime notizie di #gossip: - Lindsey Vonn: 'Al mio uomo, proposta e anello' - Taylor Mega, ladri svaligiano la… - infoitcultura : Taylor Mega derubata a Natale Furto nella sua casa a Milano Sono terrorizzata - infoitcultura : Taylor Mega, ladri svaligiano nella notte di Natale la casa dell’influencer: “Sono… -