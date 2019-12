Taylor Mega | “Da due giorni sono in questura | ecco cosa m’hanno rubato”

Leggi la notizia su gossipetv

(Di venerdì 27 dicembre 2019)si sfoga: “Da duefissa inmi hanno rubato i ladri” Natale amaro perche si è vista svaligiare il suo appartamento milanese. Il furto è avvenuto mentre era lontana da casa, impegnata a festeggiare altrove. Oggi l’influencer, con una serie di Stories su Instagram, ha … L'articolo: “Da dueinm’hanno rubato” proviene da Gossip e Tv.

Gerolam85143351 : Milano, a Natale furto in casa di Taylor Mega - gaetano_barbati : Un programma televisivo che passa dallo sciorinare i dettagli pruriginosi di un femminicidio, i dettagli di una vio… - gaetano_barbati : Per me, ma è la mia opinione, Taylor Mega non è un buon esempio per chi ha la sua età e soprattutto per chi è più g… -