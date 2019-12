Taylor Mega | brutto Natale | furto nella casa della social influencer

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 27 dicembre 2019)il giorno didell’, nome d’arteventiseienne Elisa Todesco, nel cuore di Brera. I ladri avrebbero portato via alcuni monili e gioielli il cui valore è ancora da quantificare. Ad accorgersi delè stata una vicina, che alle 20.30 ha sentito suonare l’allarme dell’appartamento e ha chiamato il 112. È intervenuta la polizia. Secondo una prima ricostruzione i ladri avrebbero forzato una portafinestra per poi accedere nell’alloggio. Sul pianerottolo sono state trovate alcune valigie, che probabilmente gli intrusi, disturbati da qualcuno, non sono riusciti a portare via. Al momento dell’era fuori città per le Feste., di origine friulane, ha su Instagram oltre 2 milioni e 300 mila followers. Per sua stessa ammissione, ha una vita sentimentale molto intensa e il suo nome, in ...

