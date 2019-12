TelevideoRai101 : Tariffe,dal 1°gennaio cala elettricità - divorex82 : RT @Agenzia_Ansa: Tariffe, dal primo gennaio elettricità -5,4% e gas +0,8%. Arera, in 12 mesi risparmio per famiglia tipo è circa 125 euro.… - Agenzia_Ansa : Tariffe, dal primo gennaio elettricità -5,4% e gas +0,8%. Arera, in 12 mesi risparmio per famiglia tipo è circa 125… -

"Il forte calo del fabbisogno per gli oneri generali, il contenimento delleregolate di rete e le basse quotazioni delle materie prime nei mercati all'ingrosso portano", per il primo trimestre 2020 "ad una riduzione di -5,4% per l'e ad un leggero aggiustamento per il gas, +0,8% per la 'famiglia tipo in tutela'". Lo annuncia l'autorità per l'energia. Nei 12 mesi da aprile 2019 a marzo 2020 "il risparmio complessivo per la famiglia tipo pere gas è di circa 125 euro".(Di venerdì 27 dicembre 2019)