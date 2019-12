Swg | italiani scoraggiati e rassegnati E preoccupati dalla deriva giustizialista

Leggi la notizia su ildenaro

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’ultima ricerca di Swg descrive bene l’Italia in cui ci siamo cacciati. Il tunnel oltre il quale quasi nessuno più si aspetta di trovare una luce ristoratrice o perché non crede che il tunnel possa finire o perché teme che oltre il tunnel il buio continui ad esser pesto. In una parola, il sentimento dominante è quello della rassegnazione. Quasi nessuno nutre speranze che la situazione personale e collettiva possa migliorare. E perfino il calo della paura va in questa direzione: se ho incorporato il peggio, di che cosa più posso avere timore? È come se glisi fossero messi l’animo in pace perdendo ogni confidenza nella capacità di riscatto del sistema. Le emozioni legate al futuro sono, nell’ordine d’intensità, attesa, paura, delusione, tristezza, rabbia, serenità, dinamismo, passione. Da notare che avanza la tristezza. Le parole più importanti di domani sono sicurezza, ...

