Suona mentre lo operano al cervello | medici salvano musicista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Alan Brunetta è unpolistrumentista componente della band torinese “LaStanzadiGreta”, vincitrice nel 2017 della Targa Tenco per la migliore opera prima. Igli avevano trovato un tumore esteso a livello del lobo temporale e insulare destro. Per questo, si era resa necessaria un’operazione. L’equipe di neurochirurgia alle Molinette di Torino si era prefissata un doppio obiettivo: salvare la vita all’artista e preservare le sue abilità creative e di improvvisazione musicale. Durante l’intervento, Brunetta hato chitarra e tamburello in sala operatoria, alternando il repertorio proposto dalla neuropsicologa a momenti di improvvisazioneveniva operato alper asportare il tumore. L’equipe di Neurochirurgia diretta dal professor Diego Garbossa aveva pianificato col paziente l’intervento, eseguito in collaborazione con i...

