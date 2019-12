Strage jihadista in Nigeria | 11 cristiani uccisi per vendicare Al-Baghdadi

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un gruppoaffiliato all’Isis, lo Stato islamico nell’Africa dell’ovest (Iswap), ha pubblicato un video che mostra l’one di 11in. Lo rende noto Bbc News Africa. L’organizzazione terroristica ha dichiarato che quest’azione fa parte della sua campagna per “” le morti di ottobre del suo leader e del suo portavoce in Siria, rispettivamente Abu Bakr al-e Abul-Hasan Al-Muhajir.È “un messaggio aidel mondo intero” in pieno periodo di Natale, afferma nel filmato un uomo a volto coperto. Non sono stati forniti dettagli sulle vittime, tutte di sesso maschile, ma l’Isis riferisce che sono state “catturate nelle ultime settimane” nello stato nord-orientale di Borno, in. Islamic State in'beheads Christian hostages' ...

