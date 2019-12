Stormland: il gioco sci-fi VR per PC, trama e gameplay (Di venerdì 27 dicembre 2019) Stormland: il gioco sci-fi VR per PC, trama e gameplay Dopo un primo approccio con la realtà virtuale, ovvero Edge of Nowhere, gli Insomniac Games tornano alla ribalta con un nuovo titolo, che si dimostra molto promettente per i giochi che supportano questa periferica; andiamo a vedere perché Stormland è uno dei prodotti più importanti (e interessanti) del genere VR. Robot e pianeti alieni In Stormland vestiremo i panni di un robot: Vesper, che dopo essersi salvato dall’attacco dei Storm, degli esseri robotici malvagi, si sveglierà sul pianeta che dà il nome al titolo del gioco. Scoprirà che i suoi compagni meccanizzati sono scomparsi e, grazie ad un’intelligenza artificiale, il nostro protagonista cercherà di ricostruire i momenti che precedevano l’attacco; nelle fasi iniziali la trama si svilupperà per la maggior parte tramite visioni olografiche del passato ... Leggi la notizia su termometropolitico

Stormland gioco Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Stormland gioco