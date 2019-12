Stende i panni e precipita dal 4° piano | morta una mamma di 25 anni

Leggi la notizia su cronacasocial

(Di venerdì 27 dicembre 2019) A Sassari, in Sardegna, una donna di 25è volata dalla finestra del suo appartamento al quartodi vicolo Marini, a un passo da piazza Azuni, mentreva iappena tolti dalla lavatrice, trovata ancora aperta. La vittima si chiamava Jaclina Milanovic, 25compiuti il 18 dicembre, di origini slave ma nata a Sassari. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, sembra che a causare la tragica morte della giovane, madre di un bambino di tre, sia stato un movimento azzardato per sporgersi dalla finestra e raggiungere i fili dove avrebbe dovuto appendere la biancheria. LEGGI ANCHE: Tram investe e uccide un pedone. Si è appreso dall’Agi che stamattina la donna aveva appuntamento con sua sorella per andare a fare alcune commissioni. Era salita in casa per prendere qualcosa, poi deve essersi accorta che la lavatrice aveva concluso il lavaggio e ha deciso di ...

