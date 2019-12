Leggi la notizia su blogo

(Di sabato 28 dicembre 2019) Su Rai 1 seconda puntata de La Porta dei Sogni, con Mara Venier. Alle 00.25 Viaggio nella chiesa di Francesco. Alle 10.55 conferenza stampa di Fine Anno del Premier Conte. Ma veniamo al prime time. AI centro del secondo appuntamento del format firmato Banijay Italia, nuove ed emozionanti storie tra cui il coronamento del sogno di ballare in uno dei più famosi musical del mondo, il regalo di un ringraziamento speciale ad una persona che ha cambiato la vita ad un intero quartiere di Napoli, l'appassionante storia di un ragazzo e della sua riscossa grazie allo sport. Tra gli ospiti Enrico Brignano, Alessandro Siani, Raoul Bova, Flavio Insinna. Su Rai 2 dalle 21.05 due puntate di N.C.I.S.. Alle 22.40 una puntata di Instinct (S02E08). Ma vediamo la prima serata. Oltre le apparenze (S16E06) La squadra dell'N.C.I.S. viene chiamata sulla scena di un duplice omicidio: due corpi sono ...

tvblogit : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 28 dicembre 2019 - zazoomnews : Programmi tv Domenica 29 dicembre 2019 Stasera in tv - #Programmi #Domenica #dicembre #Stasera - WorldNewsOggi : RT @Agenzia_Dire: Film (da ridere o piangere), cartoni oppure sport. I programmi di #staseraintv per #SantoStefano. -