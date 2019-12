Stasera in TV | programmi | film | canali | cosa vedere oggi 27 dicembre 2019

Leggi la notizia su blogo

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Su Rai 1 ilAbel - Il figlio del vento (Aus, 2015) di Gerardo Olivares, Otmar Penker con Tobias Moretti, Jean Reno. In seconda serata Tv7. Ma veniamo al prime time. Lukas è un ragazzino che soffre molto dopo la perdita della madre, morta per salvarlo da un incendio. Un giorno Lukas si imbatte in un aquilotto che è stato buttato fuori dal suo nido dal fratello più forte. Il ragazzino lo chiama Abel e decide di prendersene cura. Su Rai 2 ilSaving Mr. Banks (USA, 2013) di John Lee Hancock con Tom Hanks, Emma Thompson, Paul Giamatti, Colin Farrell. Dalle 23.30 in replica Il Cacciatore. Ma vediamo la prima serata. Al centro della vicenda il lungo processo che portò alla realizzazione di 'Mary Poppins'. Nel 1961, quando i guadagni del suo romanzo cominciarono a calare, Pamela Lyndon Travers, dalla cui penna era nato il personaggio di Mary Poppins, accetta di incontrare Walt ...

