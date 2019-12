Stasera in TV | Cosa c’è oggi | venerdì 27 dicembre 2019

Leggi la notizia su newnotizie

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La programmazione, in prima e seconda serata, di27c’èin tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di27. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata dello show, condotto da Mara Venier, “La porta dei sogni”. A seguire, una … L'articoloin TVc’è27NewNotizie.it.

Xiax__x : @sillwho Perfetto so su cosa piangerò stasera, grazie mille - sunshjnepark : una rosa bluuu che non va più via dolce e un po' perversa come un po' diversa è la tua fantasiaa una rosa bluu come… - Snake18598537 : @Miky_born2read Ho trovato cosa fare stasera.... Ahahahahahahahahahahahahahah -