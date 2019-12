Star Wars Jedi | Fallen Order conterrebbe dei collegamenti con il nuovo film | ' L' ascesa di

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) All'interno del libro Visual Dictionary dedicato all'ultimodi: L'di Skywalker, sono presenti deial titolo di Respawn,. Se ancora non avete visto ile non avete avuto tempo di provare il gioco, vi consigliamo di non proseguire poiché potrebbero esserci spoiler.Il libro infatti approfondisce alcuni dettagli, in particolar modo riguardo i pianeti, la storia e molto altro, soffermandosi anche sulle origini della base dikiller. Subito i fan hanno ipotizzato che questo pianeta avesse a che fare con la basekiller vista in: Episodio VII - Il risveglio della forza. Ebbene, sembra che la teoria abbia fondamento: il libro Visual Dictionary di The Rise of Skywalker ha confermato che la base dikiller è, in effetti, lo stesso pianeta che è apparso in, un pianeta che il Primo ...

