“Star Wars” censurato a Singapore per il bacio lesbico

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Giovedì scorso ac'è stata l'uscita in sala di “The Rise of Skywalker”, il nono e ultimo capitolo di. Il film contiene, nella sua versione originale, una breve scena in cui due attrici non protagoniste si danno un. In quella proiettata anon c'è più. Un portavoce dell'agenzia di regolamentazione dei media ha confermato che è stata tagliata una breve scena, senza specificare quale, in modo tale che il film potesse uscire con la dicitura PG13 (ossia adatto a (...) - Attualità / Censura, , Star Wars

