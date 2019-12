Sprar | associazioni in piazza contro il decreto Salvini | “Il Ministero ritiri le

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ritirare le circolari delin merito ai richiedenti asilo, altrimenti costretti dal 1° gennaio 2020 a lasciare gli. Questa la richiesta dellesannite in protesta stasera dinnanzi al Palazzo del Governo. Presenti tra gli altri: il Consorzio Sale della Terra, Sannio Antirazzista, Anpi e Libera Benevento. I promotori ribadiscono con netta fermezza la propria contrarietà sia alla circolare delche impone l’uscita dei titolari di permesso umanitario dal sistemache alche obbliga l’interruzione dei servizi per i richiedenti asilo. Ilsicurezza, infatti, nell’abolire la protezione umanitaria, ha anche stabilito che chi è in Italia con questo titolo, non ha più diritto all’accoglienza. In, dunque, si è scesi per ribadire i diritti dei cittadini migranti, come ...

