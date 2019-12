Sport in tv oggi venerdì 27 dicembre | orari e palinsesto completo Come vedere gli

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Lonon va in vacanza nemmeno tra Natale e Capodanno. Non mancheranno gli eventiivi nemmeno in questo27. Si inizierà con lo sci e la discesa di Bormio maschile, recupero di quella cancellata in Val Gardena, quindi tanto spazio alle frecce con il William Hill World Darts Championship che entra nel vivo, senza dimenticare la Serie A di basket in serata e la Premier League con il turno del Boxing Day che va a concludersi. PROGRAMMAEVENTI (272019): ore 1.30 BASKET, NBA – Brooklyn Nets-NY Knicks – diretta su SkyNBA (206) ore 11.30 SCI ALPINO, Coppa del Mondo maschile, Discesa libere Bormio – diretta su Euro1 (210) DAZN e Rai(227 e 57dgt) ore 13.30 FRECCETTE – William Hill World Darts Championship, 12esimo giorno prima sessione – diretta su DAZN e DAZN1 (209) ore 20.00 FRECCETTE – William ...

