Spaccio, abusivi, ex imprenditori con Suv: tutti con reddito cittadinanza. 80 truffe raccontate dalla GdF (Di venerdì 27 dicembre 2019) “Negli ultimi mesi i Reparti dipendenti dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Caserta hanno scoperto ben 80 ‘furbetti’ del ‘reddito di cittadinanza’ tra cui lavoratori in nero, contrabbandieri e venditori abusivi ‘storici’ che operano nei pressi della Reggia vanvitelliana”. La Guardia di Finanza diffonde un report davvero inquietante: “Di questi – continua il Comando provinciale di Terra di Lavoro – ben 64 illegittimi beneficiari sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria mentre nei restanti 16 casi è scattata la segnalazione all’Inps per farli decadere dalla riscossione del contributo pubblico. Complessivamente sono stati 255 i componenti dei nuclei familiari oggetto di controllo che sono poi risultati aver illegittimamente richiesto e percepito il sussidio per un danno alle casse dello Stato stimabile ... Leggi la notizia su ladenuncia

