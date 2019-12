Sonic tornerà protagonista in una nuova serie TV?

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Al momento non esiste alcuna seria animata ufficiale dithe Hedgehog. L'iterazione più recente,Boom, si è conclusa, a quanto pare, e non c'è nulla di definitivo all'orizzonte. Ma ciò non significa che non ci sarà mai unaanimata, e il film in uscita sembra certamente essere un'occasione per rinvigorire il franchise.ComicBook.com ha parlato con Yukio Kusumoto, director of animation di Sega qualche tempo fa e mentre la maggior parte della conversazione era in gran parte suMania Adventures, una risposta inedita fino ad ora affronta se è il momento giusto per un altro show animato dithe Hedgehog.Alla domanda se il mondo è pronto per un altro programma televisivo animato di, Yukio Kusumoto ha detto: "penso che il mondo sia decisamente pronto per un altro programma TV e mi piacerebbe lavorarci su".Leggi altro...

