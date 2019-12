Sondaggi Emilia Romagna | Bonaccini perde consensi | Borgonzoni cresce del 3 | 4%

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Manca poco meno di un mese alle elezioni regionali in, e iconfermano il trend delle ultime settimane. Il dem Stefanosi mantiene in prima linea nella corsa alla poltrona rispetto alla candidata leghista Lucia, ma a differenza degli scorsi rilevamenti sembra che il gap tra i due sfidanti si sia ridotto a favore della preferita di Matteo Salvini, che ha guadagnato un buon 3,4% di intenzioni di voto., le percentuali L’ultimoo effettuato da Emg Acqua per la trasmissione televisiva Tvqui, il canale modenese, ha rilevato il candidatoancora primo tra le preferenze dei cittadinino romagnoli. I dati, però, rispetto a una settimana fa, sembrano essere più clementi con la leghista Lucia: Stefano: 46.5% (-0,7%) Lucia: 43.5% (+3,4%) Simone Benini: 6.5% ...

