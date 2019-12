Leggi la notizia su kontrokultura

(Di venerdì 27 dicembre 2019)da più di 20 anni ormai, è entrata a far parte di una delle famiglie più potenti di Italia. La compagna diè riuscita a far breccia nei cuori di tutti, ma in cheè con la: amore folle Continua a procedere a gonfie vele la storia d’amore tra. I due sono innamoratissimi e felici. La coppia, che sta insieme da più di 20 anni, ha due meravigliosi bimbi Sofia Valentina e Lorenzo Mattia e mai nessun pettegolezzo si è abbattuto sul loro rapporto in tutti questi anni insieme. Vivono il loro legame tentando, per quanto possa essere possibile, di schivare l’attenzione mediatica, per questo motivo, la famiglia ha deciso di trasferirsi da Milano in una meravigliosa villa in Liguria, lontani da paparazzi e chiacchiericci....

KontroKulturaa : Silvia Toffanin, che rapporti ha con la cognata Marina? Pier Silvio Berlusconi tra due fuochi - - zazoomblog : Silvia Toffanin e Berlusconi il retroscena: “Mio padre gli disse che…” - #Silvia #Toffanin #Berlusconi - zazoomblog : Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non si sposano. La decisione - #Silvia #Toffanin #Silvio #Berlusconi -