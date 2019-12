Si sente male in vacanza e resta bloccato alle Barbados | gli amici fanno una colletta per

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Lavinia Greci Un fabbro mantovano di 43 anni, appena atterrato nell'isola caraibica, avrebbe accusato un malore giudicato grave dai medici locali. Non avendo sottoscritto un'assicurazione, il costo per un trasporto sanitario in Italia è di 160mila euro Era partito per unainsieme alla famiglia lo scorso 18 dicembre, probabilmente per celebrare all'estero le festività natalizie. Ma appena arrivato, improvisamente, è stato colto da un malore di cui ancora non è stata chiarita l'origine e la causa. E a una decina di giorni dall'episodio,e conoscenti di Cristian Di Marco, il fabbro di 43 anni, originario di San Giorgio di Mantova, partito per l'isola caraibica prima di Natale, si stanno adoperando per raccogliere i 160mila euro necessari per riportarlo a casa con un mezzo di soccorso specializzato. Il problema dell'assicurazione Secondo quanto ...

riccardoweiss : @Capezzone Questo é un magistrato che si sente intoccabile ed in grado di dire tutto quello che pensa..............… - _portamivia_ : Ps: comunque basta fare terrorismo psicologico quando si parla di dentisti. Le pulizie dei denti non fanno male ,… - giul91 : ‘Magari lui si sente potente per aver pagato e si aspetta una scopata’ Ma voi state male. -