Leggi la notizia su movieplayer

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ladel blu-ray di: la nuova edizione CG con il master New Line rende finalmente giustizia al thriller cult con Freeman, Pitt e Spacey, che ora beneficia di un video eccellente. Buoni audio ed extra. Sono ormai passati 24 anni dall'uscita di, uno dei capolavori di David. Un vero cult che finora in Italia non aveva trovato ancora un degno approdo in homevideo, ma solamente edizioni che lasciavano molte perplessità. Finalmente,vedremo nelladel blu-ray di, la nuova edizione in blu-ray di CG Entertainment rende giustizia al film con Morgan Freeman e Brad Pitt. Il modo migliore quindi per apprezzare le cupe e malsane atmosfere del film, e la serrata e avvincente indagine condotta da due detective a caccia di un misterioso serial killer, uno psicopatico che si erge a ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Seven in blu-ray, recensione: il capolavoro di Fincher come non l'avete mai visto grazie al nuovo master H… -