Sesso | di cosa abbiamo più paura quando lo facciamo

Leggi la notizia su gqitalia

(Di venerdì 27 dicembre 2019) La prima notte dicon un nuovo partner può essere da brivido. Uno studio pubblicato di recente, intitolato Sex Fears, è stato condotto su un campione di 2000 persone, europei e statunitensi. Ecco cheè emerso. Le nostre peggiori paure durante un rapporto sessuale sono: 1. Che il nostro partner abbia un’infezione o una malattia trasmissibile sessualmente. 2. La rottura del condom. 3. Che il partner non apprezzi il nostro corpo nudo. 4. Che il nostro partner non raggiunga l’orgasmo. 5. Fare cilecca o non soddisfare le aspettative del partner. 6. Trovarsi in una situazione imbarazzante, prima, durante o dopo il rapporto sessuale. 7. Che il partner ci chieda di fare qualche ci mette a disagio. 8. Che il partner scopra la nostra poca esperienza. LEGGI ANCHE:, 5 cose che le donne esigono da noi uomini LEGGI ANCHE: Tra le zone erogene ...

