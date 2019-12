Sentenza cannabis | il fronte del no | dal “Family Day” a San Patrignano

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Con ladel 19 dicembre, la Cassazione ha stabilito che la coltivazione diper uso personale non è reato. A prescindere dunque dal livello di Thc, chiunque coltivi in casa e faccia uso di prodotti a base dinon potrà incorrere in sanzioni. «Ladella Cassazione banalizza il consumo di droga, inventa un diritto a drogarsi che non ha alcun fondamento giuridico e alimenta una cultura dello sballo e dell’abuso», tuona il leader del Family Day Massimo Gandolfini in merito alla decisione della Cassazione. «Oltre a minare l’integrità psicofisica dei giovani – prosegue – è fra le maggiori cause di incidenti stradali mortali, come mostrano tutte le statistiche relative ai paesi dove è stata liberalizzata». «Ancora una volta, in Italia, dei giudici si rendono protagonisti di una giurisprudenza creativa, che scavalca il ...

