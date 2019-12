“Sei meravigliosa!” Guendalina Canessa senza freni | lo sguardo cade proprio lì

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 27 dicembre 2019) L’ex gieffinala vediamo spesso nelle trasmissioni condotte da Barbara D’Urso. Circa un mese fa a ‘Pomeriggio 5’ era improvvisamente scoppiata a ridere in studio ed aveva detto: “Barbara sai perché sono seduta così? Sono sincera. C’è tutta la poltrona bagnata di sudore mio. Ho sudato e c’è la poltrona bagnata. Ma non ti capita quando hai le cose…”. La presentatrice, sempre più perplessa, le aveva risposto ironicamente: “Che è successo? Ti sei fatto lo spritzettino come Taylor Mega pure tu? Ha drinkato pure? Ragazzi togliete lo spritz dal backstage delle mie trasmissioni. Toglietelo perché io non bevo. È impazzita”. La donna è però anche un’influencer molto apprezzata e seguita dai suoi numerosi follower e nelle scorse ore ha pubblicato un post decisamente ‘bollente’. (Continua dopo la ...

favbisak : RT @paspeurmaxence: più importanti in assoluto è non riesco a capacitarmene. Ricordati che ci sono sempre, per ogni cosa, per ridere, piang… - Stefano99089719 : @DaliaDaliaanfo Attendo il tuo invito... o casomai ti invito io a cena. Sei meravigliosa! - paspeurmaxence : più importanti in assoluto è non riesco a capacitarmene. Ricordati che ci sono sempre, per ogni cosa, per ridere, p… -