Leggi la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Sul Corriere della Sera Marioscrive dihimovic al. “Unama”, la definisce, perché “i troppi giovani hanno sempre bisogno di un vecchio capo branco. Crescono guardando come si allaccia le scarpe nello spogliatoio, che gesti compie per avvicinarsi alla partita, cosa dice quando laperde e come si entusiasma quando vince”. L’di oggi non è più quello di una volta, ma è sicuramente quello che serve alche è “ben disposto verso il calcio, ma di nessun carattere”. “Prenderlo non è una scommessa, è una necessità. Dihimovic non servono le sue invenzioni, serve il suo carisma in campo e nel gruppo. Il suo riferimento, il suo modo di interpretare il calcio e la vita, le sue esagerazioni. Serve il suo esempio dentro unache non ha niente e non sa cosa ...

napolista : Sconcerti: Ibra al Milan è una correzione rumorosa ma necessaria a una squadra troppo giovane Si prenderà sulle spa… - MilanWorldForum : Sconcerti sul ritorno di Ibra al Milan -) - MilanWorldForum : Sconcerti sul ritorno di Ibra al Milan -) -