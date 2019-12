Scomparso Luca Assante | famiglia disperata | “È affetto da bipolarismo”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Allarme per una scomparsa a Napoli:, un giovaneda bipolarismo, èla notte di natale dalla struttura presso la quale è in cura. A dare l’annuncio della scomparsa è stato suo fratello Alessio. Lalo sta cercandomente È grande in questi giorni la disperazione della, che sta cercandomente il giovane, 30 anni, che al momento della scomparsa si trovava in una struttura di cura.soffre infatti di sindrome bipolare, il che rende ancora più complicata la situazione del giovane: “Il ragazzo èda bipolarismo e necessita di assumere dei farmaci. Vi prego, chiunque lo vedesse Mi contatti su fb o contatti le forze dell’ordine. Abbiamo già provveduto alla denuncia di scomparsa ed non vediamo l’ ora di riabbracciarlo. Aiutateci a riportarlo a casa“. Per ora, naturalmente, si parla di ...

