Sci di fondo | Tour de Ski 2020 | pesante forfait in campo femminile Rinuncia Krista

(Di venerdì 27 dicembre 2019) A poco meno di ventiquattro ore dall’inizio delde Ski, dalla Finlandia arriva notizia di unadefezione.Pärmäkoski ha infatti annunciato che non prenderà parte alla prova multi stage per antonomasia, a causa di un malanno di stagione. Matti Haavisto, responsabile della squadra finnica, ha dichiarato che “si tratta di un enorme delusione per tutta la squadra, ma soprattutto per, che vede andare in fumo quello che era l’obiettivo principale dell’inverno”. Come detto, si tratta di un’assenza pesantissima nell’economia della manifestazione, in quanto la ventinovenne finlandese era una delle principali candidate al podio della classifica finale. Infatti non va dimenticato come Pärmäkoski abbia concluso in seconda posizione ilde Ski 2017 e al terzo posto quello dello scorso anno. Peraltro si tratta di una defezione sportivamente drammatica per l’intero team ...

