Sci alpino | tutti i numeri e le vittorie di Dominik Paris Un palmares da fuoriclasse

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019)ha vinto la discesa libera di Bormio, l’altoatesino si è imposto sulla Stelvio nel recupero della prova cancellata settimana scorsa in Val Gardena e per la quinta volta in carriera è riuscito a trionfare sulla mitica pista in Valtellina. L’azzurro è stato impeccabile, ha conquistato la discesa in questa località per la quarta volta (la terza consecutiva) diventando così il terzo italiano più vincente dii tempi in Coppa del Mondo. Il Campione del Mondo di superG ha compiuto un ulteriore passo nella storia dello sci, il 17esimo sigillo della massima competizione internazionale itinerante lo proietta nel mito. Di seguito tutte lee ildi: MONDIALI: Campione del Mondo superG 2019 Argento in discesa libera 2013 COPPA DEL MONDO: 17(13 in discesa libera, 4 in superG): spiccano 5 ...

chetempochefa : Complimenti a Dominik #Paris per la quarta vittoria nella discesa libera di #Bormio e per essere sul podio degli it… - Eurosport_IT : Finalmente! Elena #Fanchini torna sugli sci a un anno dal cancro... Elena sei una forza!!! ??????? - _Carabinieri_ : Sci Alpino, Coppa del Mondo. A #Bormio (SO), nella specialità discesa libera, splendida vittoria del Car. Sc. Domin… -