Sci alpino | tutti gli italiani partecipanti alla Discesa di Bormio 2019 | i pettorali di

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Ottoparteciperanno aldi, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sciche andrà in scena sabato 28 dicembre (ore 11.30). Dominik Paris andrà a caccia della seconda vittoria consecutiva sulla Stelvio, l’azzurro si è imposto nella gara di venerdì che recuperava l’evento della Val Gardena e vuole imporsi ancora sulla sua pista prediletta dove ha già conquistato addirittura quattro discese. L’altoatesino scenderà col pettorale numero 9 ed è pronto per la sfida congli altri big: gli austriaci Max Franz, Vincent Kriechmayr, Matthias Mayer e i norvegesi Aleksander Kilde e Kjetil Jansrud senza dimenticarsi dello svizzero Beat Feuz che al momento sembra il più pericoloso. Peter Fill sta cercando di risalire la china e col pettorale numero 21 insegue un risultato importante come Emanuele Buzzi (23) e Matteo Marsaglia (30), da non ...

chetempochefa : Complimenti a Dominik #Paris per la quarta vittoria nella discesa libera di #Bormio e per essere sul podio degli it… - _Carabinieri_ : Sci Alpino, Coppa del Mondo. A #Bormio (SO), nella specialità discesa libera, splendida vittoria del Car. Sc. Domin… - Eurosport_IT : Finalmente! Elena #Fanchini torna sugli sci a un anno dal cancro... Elena sei una forza!!! ??????? -