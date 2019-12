Sci alpino | tutte le italiane partecipanti al Gigante di Lienz 2019 | i pettorali di

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Setteparteciperanno aldi, prova valida per la Coppa del Mondo-2020 di sciche andrà in scena sabato 28 dicembre (prima manche alle ore 10.15, seconda alle ore 13.30). Marta Bassino avrà il vantaggio del pettorale numero 1, la 23enne piemontese ha vinto ildi Killington andato in scena lo scorso 30 novembre e va a caccia di una nuovo risultato di lusso. Federica Brignone, leader della classifica di specialità e capace di imporsi neldi Courchevel lo scorso 17 dicembre, scenderà per sesta e punta a una nuova apoteosi. Le nostre portacolori dovranno fare i conti soprattutto con la fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, con la slovacca Petra Vlhova, con la francese Tessa Worley, con la svizzera Wendy Holdener, con la tedesca Viktoria Rebensburg e con la norvegese Mina Fuerst Holtmman. Sofia Goggia, trionfatrice in superG a Sankt ...

