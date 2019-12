Sci alpino oggi in tv | Discesa Bormio 2019 | orario | tv | pettorali di partenza

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Inizia il lungo fine settimana divalevole per la Coppa del Mondo di sci-2020. La pista denominata Stelvio anticipa di un giorno l’avvio del suo programma con la primalibera alle ore 11.30 odierne che vale come recupero della gara cancellata nello scorso weekend in Val Gardena. Saranno due, quindi, le prove veloci sulla pista della Valtellina, con Dominik Paris che vuole sfruttare nel migliore dei modi questa occasione. I rivali non mancheranno, con gli austriaci e norvegesi in prima linea, ma il nostro alfiere vuole la quinta vittoria sulla pista Stelvio, un tracciato che adora. IN TV – Le gare della Coppa del Mondo di scisono trasmesse da Eurosport e RaiSport, in streaming da Eurosport Player, RaiPlay e DAZN. OA Sport vi propone le DIRETTE LIVE scritte di ogni gara o manche per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo ...

