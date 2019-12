Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Contro ogni tradizione, la statunitenseha chiesto al compagno, il giocatore di hockey su ghiaccio PK Subban, dirla: risposta affermativa da parte del 30enne ed annuncio, come ormai è consuetudine, attraverso i social. La 35enne ha scelto Twitter. Questo il testo che ha accompagnato le foto: “Buon Natale e buone feste a tutti. Nel giorno del nostro secondo anniversario, con una mossa ‘non tradizionale’ ho chiesto a PK dirmi e ui ha detto “Sì”. Le donne non sono le uniche a farsire gli anelli di fidanzamento #Buon Natale #uguaglianza“. IL TWEET CON L’ANNUNCIO DIMerry Christmas and happy holidays everyone!! On our 2 year anniversary, in a “non traditional” move, I asked PK to marry me and he said, Yes ! Women aren’t the only ones who should get engagement rings! #MerryChristmas #equality ...

Eurosport_IT : Finalmente! Elena #Fanchini torna sugli sci a un anno dal cancro... Elena sei una forza!!! ??????? - OA_Sport : Sci alpino, Lindsey Vonn si sposa di nuovo! L’americana mette l’anello al dito al futuro marito! - bc_emergenza : RT @Eurosport_IT: Finalmente! Elena #Fanchini torna sugli sci a un anno dal cancro... Elena sei una forza!!! ??????? -