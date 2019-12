Sci alpino | la classifica dei vincitori italiani in Coppa del Mondo Dominik Paris 3° a

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un vero e proprio giardino innevato di casa perla mitica Stelvio. L’azzurro quando mette gli sci su questo pendio non conosce rivali ed ha ottenuto nella gara valida per ladel2019-2020 il primo successo stagionale e il quinto sigillo su questa pista (il quarto in discesa libera). Numeri impressionanti che fanno dil’unico italiano ad essersi imposto in 13 discese di CdM, mettendosi alle spalle un’icona come Kristian Ghedina (12) e portandosi in terza posizione nelladeiindeldi tutti i tempi, con 17 vittorie (13 in discesa e 4 in superG), 7 in meno di Gustavo Thoeni. Una graduatoria, manco a dirlo, dominata dal grande Alberto Tomba, con 50 vittorie (35 in slalom e 15 in gigante). Con questo riscontro, sono 188 le vittorie indelmaschile dei nostri portacolori. Tuttavia, ...

chetempochefa : Complimenti a Dominik #Paris per la quarta vittoria nella discesa libera di #Bormio e per essere sul podio degli it… - Eurosport_IT : Finalmente! Elena #Fanchini torna sugli sci a un anno dal cancro... Elena sei una forza!!! ??????? - Gazzetta_it : Oggi la discesa di #Bormio sulla mitica #Stelvio: #Paris tra i favoriti -