Sci alpino | Dominik Paris punta al primo posto nella classifica generale quasi 25 anni

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il quarto trionfo in discesa a Bormio consente adi cullare un pensiero stupendo: agguantare, seppur momentaneamente, la vetta delladi Coppa del Mondo di sci. Attualmente il fuoriclasse altoatesino occupa la seconda posizione a sole 30 lunghezze dal leader norvegese Henrik Kristoffersen. Domani si svolgerà una nuova discesa sulla Stelvio, occasione unica per operare il sorpasso, a patto di non perdere terreno dai velocisti Aleksander Aamodt Kilde, Matthias Mayer e Vincent Kriechmayr, racchiusi in un fazzoletto di 37 punti alle spalle del campione del mondo in carica di superG. Un vero e proprio apmento con la storia attende: l’ultimo italiano capace di issarsi fino alla vetta dellafu Alberto Tomba nel 1995, anno in cui il fenomeno emiliano festeggiò l’unica sfera di cristallo assoluta della ...

chetempochefa : Complimenti a Dominik #Paris per la quarta vittoria nella discesa libera di #Bormio e per essere sul podio degli it… - Eurosport_IT : Finalmente! Elena #Fanchini torna sugli sci a un anno dal cancro... Elena sei una forza!!! ??????? - Gazzetta_it : Oggi la discesa di #Bormio sulla mitica #Stelvio: #Paris tra i favoriti -