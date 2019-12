Sci alpino | Dominik Paris IL MITO DELLA STELVIO! Poker leggendario nella discesa di

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Non chiamatela più Stelvio, chiamatela “Casa”., infatti, domina la primalibera di Bormio, Valtellina, valevole per la Coppa del Mondo di sci2019-2020 e programmata in sostituzione di quella cancellata una settimana fa in Val Gardena. Il carabiniere di Merano oggi ha letteralmente impressionato, mettendo in scena una prestazione ai limitiperfezione, andando a superare un Matthias Mayer che, fino a quel momento, appariva imprendibile, salvo poi andarsi a difendere da Beat Feuz, in grado di conquistare comunque la piazza d’onore. Per il nostro alfiere quinta vittoria sulla pista lombarda (record assoluto), la quarta inlibera e la terza consecutiva in un filotto che ha preso il via nel 2017, ma c’è dell’altro. Per il classe 1989 si tratta del 17esimo trionfo in carriera, il 13esimo in questa disciplina, e in ...

