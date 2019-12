Sci alpino | Coppa del Mondo Lienz 2019 | si chiude l’anno con due prove tecniche | Shiffrin

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Si conclude ildelladeldi scial femminile con la consueta tappa austriaca post-natalizia. Quest’anno l’appuntamento tocca ache, dopo la lunga sosta forzata per il maltempo della Val d’Isere, andrà a far calare il sipario su questo anno per il Circo Bianco. Ilha avuto una sola, unica, grandissima protagonista: Mikaela. La fuoriclasse statunitense sarà la grande favorita anche di questo weekend sul pendio della pista Schlossberg. Il programma, infatti, prevede un gigante nella giornata di sabato 28 dicembre e uno slalom domenica, per 200 punti che potrebbero sancire la consueta fuga della nativa di Vail verso la Sfera di Cristallo. Dopo averne vinte tre una dietro l’altra, Mikaelavuole blindare già sotto l’albero di Natale la sua quarta, grazie ad una classifica che sembra mettere tutto in discesa. La ...

