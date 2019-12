“Scendo a controllare l’auto” Paolo Lombardino ucciso in piena notte

Leggi la notizia su meteoweek

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Omicidio misterioso nellaa Palermo dove restaun carpentiere, Francescodi 47 anni. Ruota attorno ad un alone di mistero l’omicidio avvenuto nellaa Palermo, nel quartiere Cep, a nord del capoluogo siculo, in via Zumbo. Un proiettile nella zona inguinale non ha lasciato scampo a Francesco, carpentiere … L'articolo “Scendo al’auto”.inproviene da www.meteoweek.com.

alloravaletutto : @Filtro977 È di Novembre, dopo il pranzo di Natale scendo a controllare. -