Saving Mr Banks | trama | cast e anticipazioni del film stasera in tv

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 27 dicembre 2019)Mrdelin tv27 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 2 andrà in ondaMr. L’emozionante lungometraggio del 2013 è stato diretto da John Lee Hancock, regista statunitense noto al grande pubblico per aver firmato opere come Un sogno, una vittoria, Alamo – Gli ultimi eroi, The Blind Side, The Founder e Highwaymen – L’ultima imboscata. L’appassionante pellicola, sceneggiata da Kelly Marcel e distribuita da Walt Disney Studios Motion Pictures Italia, ha potuto contare sulle musiche di Thomas Newman, la fotografia di John Schwartzman mentre il montaggio è stato affidato a Mark Livolsi. Ilinoltre ha ottenuto una candidatura agli Oscar, una a Golden Globes e quattro ai BAFTA e Critics Choice Award. Ma qual è la sinossi diMrMrdel ...

zazoomnews : Saving Mr Banks film stasera in tv 27 dicembre: cast trama curiosità streaming - #Saving #Banks #stasera #dicembre… - valex_cinePhile : RT @TaxiDriversRoma: SAVING MR. BANKS si ispira alla storia vera di come #WaltDisney ottenne i diritti del romanzo #MaryPoppins. #TomHanks… - valex_cinePhile : RT @ReignOfTheSerie: Saving Mr Banks -